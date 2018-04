Boca lo ganó con la suerte del campeón

Con este resultado, Boca, que llegaba sumido en una crisis por la derrota ante River por la Supercopa Argentina, que derivó en cuestionamientos y problemas internos, trepó hasta los 50 puntos, nueve más que el elenco cordobés.

Talleres fue un duro rival para Boca y por momentos fue dominador del encuentro, pero no tuvo peso en los últimos metros de la ofensiva pese a las ventajas que el local daba en defensa. El partido, que tuvo pocas situaciones de gol, se terminó definiendo en el final, cuando Boca, que había puesto mucha gente en ataque, acertó tras un tiro libre que la defensa visitante no pudo despejar.

PT parejo y con goles

La T se paró lejos de su arco en el inicio, apretando en la salida de Boca, que perdía rápido el balón y mostraba bajos rendimientos, sobre todo en la mitad de la cancha.

Sin embargo, Talleres no pudo aprovechar esas deficiencias boquenses y apenas pudo inquietar en la pelota parada, con la que el local sufría y perdía peligrosamente en cada envío aéreo.

Jugados 25 minutos, Frank Fabra limpió el camino del ataque por la banda izquierda para Pavón, el cordobés enganchó para la derecha y sacó un remate que pegó en el travesaño y salió. Esa jugada de Pavón fue un aviso, ya que tres minutos más tarde el atacante corrió varios metros con la pelota atada a su botín derecho, desairó a tres rivales en una monumental jugada, llegó al fondo, tocó atrás para Bou y este no tuvo más que empujarla para el 1 a 0. El gol de Bou –que en la previa le había ganado a Ramón Ábila la pulseada por la titularidad- pareció renovar el ánimo xeneize, pero Talleres no bajó los brazos y en el final de la primera parte alcanzó el empate. El uruguayo Lucas Olaza lanzó un tiro libre en forma de centro desde la izquierda y Junior Arias cabeceó la pelota para Quintana, quien con otro testazo superó la estirada impotente de Agustín Rossi.

El gol de Bou siempre aparece

En los momentos clave, cuando le dan una oportunidad, Walter Bou siempre aparece en la red para que Boca sume puntos valiosos. Y ayer no fue la excepción.

El atacante xeneize, que venía de convertir un tanto clave en Tucumán sobre la hora que le dio un importante empate, abrió el marcador en La Bombonera luego de una genial jugada de Pavón.

Así, le terminó de ganar la pulseada a Wanchope Ábila.

9 Los goles que Bou lleva en Boca.

Desde que llegó en 2016 sólo fue titular en 9 ocasiones y en 33 entró a la cancha desde el banco de suplentes.

9 Los partidos invicto que llevaba Talleres.

Boca terminó con la racha de Talleres, que desde la caída en la 11ª fecha ante Estudiantes no registraba derrotas.

Boca otra vez en el final

Los primeros minutos del complemento estuvieron signados por la lucha en la mitad de la cancha.

Pasados los 20 minutos, Pérez y Bebelo Reynoso levantaron su nivel y Boca empezó a mostrar una leve mejoría. Ante esto, Guillermo Barros Schelotto mandó a la cancha a Wanchope Ábila para intentar explotar esas buenas jugadas ofensivas. Cerca del final, y cuando el partido parecía encaminarse a un empate, llegó el segundo gol local, que hizo estallar a La Bombonera. Reynoso lanzó un tiro libre en forma de centro desde la izquierda, la defensa despejó corto, Ábila tomó el balón por derecha y lo volvió a mandar al corazón del área chica, donde apareció Pérez para marcar el 2 a 1. El capitán boquense gritó el gol con alma y vida e incluso insultó a algunos plateístas que lo habían cuestionado. ¡Qué Boquita!.

"Nosotros no jugamos con la posesión del balón como acostumbramos. Tuvimos más recuperación que posesión".Frank Kudelka.El DT de la T analizó las fallas de su equipo.

"El gol es todo de Pavón. Se pasó a toda la defensa de Talleres, la tiró para atrás y la pude empujar. La verdad es que lo hizo todo él".Walter Bou. Le tiró flores a Pavón por la jugada del primer gol.

Guillermo les respondió duro a sus ex compañeros

Se desahogó el mellizo. Después de la derrota con River en la definición de la Supercopa, varios ex compañeros lo habían criticado. Y ayer Guillermo Barros Schelotto les respondió con munición gruesa. “Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron”, les devolvió “gentilezas” a algunos ex jugadores xeneizes, como José Basualdo y Mauricio Serna, que pusieron en tela de juicio sus decisiones por TV. Y también le contestó a Carlos Tevez, quien públicamente le había pedido en la semana que quería “jugar de enganche”, al advertirle que él es “quien decide”.