Boca puede ser campeón viendo a River por TV

Una desprolijidad más de la AFA teniendo en cuenta que en estas instancias los equipos que están peleando por el título deberían jugar el mismo día y a la misma hora para que no se saquen ningún tipo de ventaja ni se tejan especulaciones. Además, Boca irá a Bahía con hinchada mientras que en Mar del Plata todavía no se definió aunque todo indica que también habrá público visitante.

El contrato de Guillermo

La renovación del contrato de Guillermo Barros Schelotto, que vence a fines de este mes, es uno de los temas incluidos en la agenda de la dirigencia xeneize. Y el presidente Daniel Angelici considera que no habrá inconvenientes con respecto a la continuidad del DT. “No creo que la reunión para firmar la renovación dure más de media hora. Guille quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. No depende la situación de cómo termine el campeonato. Tuvimos un bajón, no jugamos bien pero mantuvimos la punta. Todos los equipos fueron perdiendo puntos”, dijo Angelici.