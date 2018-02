Boleto a $18: ahora se pelean por los costos empresarios

La oposición pidió conocer la estructura en detalle. Palladino dice que no la mandó por el receso.

Neuquén. Mañana aumenta el colectivo y los concejales de la oposición aún no pudieron ver los números en los que se basó el Municipio para autorizar la suba. Ayer, en varios bloques políticos se quejaron por esta falta. El subsecretario de Transporte, Fernando Palladino, contestó que no les envió el expediente porque estaban de receso y que no tiene problema en darles una copia.