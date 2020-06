Bolsonaro aseguró que ganará "la guerra contra la izquierda"

"Vamos a vencer esa guerra que está ahí. Brasil no girará a la izquierda, no va a hundirse. No será una Venezuela como algunos quieren", afirmó el presidente. Se refirió a las manifestaciones opositoras en 20 ciudades convocadas por movimientos sociales y con tal participación del movimiento negro organizado, en medio del escándalo por la manipulación de datos sobre la pandemia en el Ministerio de Salud. "¿Cómo recibí este país? Yo recibí un cáncer en todos lados. Un médico no puede de la noche a la mañana resolver todo los problemas. El gran problema del momento es eso que se vio en las calles, ellos están mostrando sus cartas", dijo. Y pidió a sus seguidores dejar de leer los diarios Folha de Sao Paulo y O Globo.