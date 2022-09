Bolsonaro insiste en un posible fraude

El presidente Jair Bolsonaro afirmó que los observadores internacionales llegados a Brasil no podrán fiscalizar los comicios del próximo domingo ya que las urnas no pueden ser auditadas, en una nueva embestida contra el proceso electoral en medio de sondeos que pronostican que será derrotado por su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

Las declaraciones del mandatario se suman a amenazas veladas que ha hecho de no reconocer los resultados en caso de triunfo del ex presidente Lula, y llegaron horas después de que su Partido Liberal divulgara una supuesta pericia con recomendaciones por fallas en el escrutinio, algo tildado de “falso” por la Justicia electoral.

En un video en su cuenta de Facebook, el líder de extrema derecha volvió a expresar dudas, otra vez sin pruebas, de que las elecciones sean limpias, e incluso amenazó con convocar a las Fuerzas Armadas si se prohíbe a la población ir a votar con la camiseta amarilla y verde, pese a que no hay ninguna medida de la Justicia electoral contra ello.

“Hay mucho en juego”, afirmó Bolsonaro, quien contó que recibió al jefe de la misión de observadores de la OEA, el ex canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano. “Yo le advertí que, si un día Brasil cae, Paraguay puede caer, y no podemos renunciar a la hidroeléctrica de Itaipú”, dijo Bolsonaro en el video. Brasil y Paraguay iniciaron negociaciones en torno al tratado fundacional de la presa hidroeléctrica, una de las principales del mundo, que deberá ser revisado en 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma. El ganador de las elecciones presidenciales de Brasil asumirá el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2023, por lo que será responsable del tramo final de la negociación con Paraguay, y Bolsonaro ha insinuado que Lula podría no querer revisar el tratado.

Bolsonaro también se valió de una noticia falsa para alentar a sus seguidores a acudir a votar con los colores del país, supuestamente para identificarse con él. El titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), el juez Alexandre de Moraes, determinó que los fiscales y presidentes de mesa no pueden usar camisetas de equipos de fútbol o de partidos políticos. Sin embargo, Bolsonaro tergiversó la orden y la presentó como una prohibición que rige para los votantes, y dijo que si se permite a la gente usar camisetas con los colores verde y amarillo ordenará a las Fuerzas Armadas que lo permitan.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiene grandes probabilidades de consagrarse en primera vuelta para volver al cargo en las elecciones del domingo, según la última encuesta de la firma Datafolha. Lula reuniría 50% de los votos válidos contra 36% del presidente Jair Bolsonaro, que procura la reelección. Para que un candidato presidencial se consagre en primera vuelta, necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos, es decir, descontados de los sufragios totales aquellos en blanco o nulos. Datafolha aclaró que el margen de error de la encuesta es de 2%.