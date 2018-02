Boom por bodas falsas para cubrir a madres solteras

Aunque parezca insólito y ridículo en estos tiempos, son muchas las mujeres que recurren a fingir un matrimonio para no ser señaladas por la sociedad.

Vietnam

La boda parecía perfecta pero ocultaba un doble secreto: Kha, la novia, estaba embarazada de tres meses y el marido era ni más ni menos que un actor contratado para la ocasión. “Mis padres habrían sido los primeros en verse abrumados por la vergüenza con una hija embarazada y sin marido”, explica la joven vietnamita respecto de esta falsa boda que le costó cerca de 1500 dólares. Y no es (y posiblemente no lo será) la única, dado que en Vietnam los casamientos de ficción están en auge. Y el fenómeno va más allá del honor de las madres solteras, ya que al momento de falsear una fiesta de bodas, también se pueden alquilar madres, tíos y primos para evitar cualquier tipo de disputa en el caso de que alguien no apruebe la unión matrimonial.