Borracho, alcalde increpó a los policías de su pueblo

La insólita situación pudo verse a través de un video en el que se observa al jefe comunal exigiéndoles a los policías locales la liberación de sus amigos de modo muy agresivo y al grito de “el que manda aquí en San Buena soy yo, cabrón”, antes de caer al suelo reducido por los propios policías. Luego del lamentable episodio, que rápidamente se viralizó, Flores Lugo (curiosamente apodado “Pólvora”, admitió que estaba ebrio al momento de enfrentarse a los agentes aunque continuó con la defensa de sus amigos, pero en este caso llamándolos “ciudadanos” porque, según justificó, siempre defenderá los derechos de la gente sin importar el estado en el que se encuentre él. Entonces, explicó que el problema se originó cuando los policías realizaron un operativo en la Zona de Tolerancia e intentaron obligar al director de Protección Civil, Isaí Alvarado Acosta, a clausurar bares.

“Sí, había tomado porque me encontraba en una reunión familiar, pero me hablaron por teléfono y me comentaron un problema y fui a solucionar el conflicto personalmente”.Oscar Flores Lugo. Alcalde de la ciudad de San Buenaventura

Ya sobrio, admitió que se equivocó en las formas

Flores Lugo contó que dejó la reunión familiar en la que estaba (y en la que había tomado algunas copas de más) para ir a resolver un problema social por unas clausuras de bares que estaba haciendo la Policía. En ese operativo los amigos del intendente fueron detenidos a pesar, según dijeron, de que presentaron todos los papeles que los oficiales les requerían. Esto fue lo que motivó la ira de Pólvora Flores Lugo, quien fue derecho a la comisaría para ordenarles a los policías que liberaran a los presos. Ya sobrio, el alcalde aceptó que cometió un error al comportarse de manera prepotente con los policías, aunque ratificó que lo volvería a hacer si viese que están violando los derechos de los ciudadanos de su pueblo. El altercado fue grabado con el celular de un policía y muestra en mal estado a Flores Lugo, que en 2015 fue denunciado ante el Congreso por aumentar en 800% la tasa de impuestos sin la autorización de los legisladores.