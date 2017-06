El violento episodio sucedió durante la presentación del músico en el Summerburst Festival de esa ciudad. En uno de los videos que se dieron a conocer en Youtube se puede ver cómo Bieber le explica al público que no puede interpretar la popular canción ya que “no sabe la letra”.

Ante el pedido de sus miles de fans para que cantara “Despacito”, Bieber se sinceró y le explicó a la multitud: “No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… No puedo hacerlo”. Una vez que el artista dio sus razones, una persona que no tomó nada bien el rechazo le lanzó una botella que casi golpea la cabeza del cantante, ya que, rápido de reflejos, logró esquivar el objeto. No es la primera vez que el “principito del pop” no puede cantar la canción. El mes pasado se lo vio en un boliche de Nueva York tratando de entonar las estrofas de ese hit sin llegar a buen puerto.

“I don’t know the words so I say poquito, I don’t know de words so I say Dorito (No me sé la letra así que digo poquito, no me sé la letra así que digo dorito)”, había cantado Bieber en esa oportunidad.

No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra... no puedo hacerlo”.

Lo defendió

Fonsi ya ha salido a defender a su colega por no poder interpretar la letra. El cantante puertorriqueño explicó: “Tiene un montón de letra, es un poco trabalenguas. He cantado temas en otros idiomas, sé lo duro que es”.

Quienes también pasaron un papelón por no saber la letra fueron los integrantes de Backstreet Boys. Durante una entrevista en Miami, AJ, Howie, Kevin, Brian y Nick intentaron revivir la letra en español. Nervioso, el grupo hizo lo que pudo, pero el resultado fue un desastre.

De todas maneras, a pesar del resultado, los cantantes publicaron el material en su cuenta de Facebook.