Brasil: Lula no será candidato y Haddad irá en su reemplazo

El lunes por la noche, Lula saldó finalmente la situación de incertidumbre que había generado la ausencia de definición sobre su reemplazo en la fórmula presidencial que lleva el Partido de los Trabajadores y sus aliados, y ayer se oficializó la candidatura de Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo. Se cumplió así el plazo estipulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que había intimado a la coalición Brasil Feliz de Nuevo a concretar el rearmado en un lapso máximo de 10 días. Los abogados del ex presidente buscaron estirar los tiempos para la definición hasta el próximo lunes, pero ya se advertía que, de prórroga en prórroga, irían a disminuir las chances de Haddad de aumentar su caudal de votos.

Según una encuesta del Instituto Datafolha publicada la noche de este lunes, el ex profesor universitario logró salir de un pálido 4% para trepar a 9%. Esto lo coloca prácticamente en paridad con el socialdemócrata Geraldo Alckmin (PSDB) y la ecologista Marina Silva (Red), ambos con 11% de intención de voto. Por su parte, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL) alcanzó el 24% y Ciro Gomes (PDT) suma el 13%.

Bolsonaro ya puede comer solo

El candidato de ultraderecha para las presidenciales del 7 de octubre en Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue acuchillado el jueves pasado en su abdomen, ya puede comenzar a alimentarse vía oral, según el boletín médico emitido por el hospital en el que está desde el viernes.

“Como consecuencia de la mejoría intestinal, este martes le fue retirada la sonda nasogástrica al candidato para que pueda volver a alimentarse oralmente, proceso que realizará de manera gradual”, contaron.