Brenda Uliarte y Sabag Montiel querían alquilar un departamento frente a la casa de Cristina

El hecho de que Uliarte y Sabag Montiel quisieran alquilar un departamento, alimenta la hipótesis sobre un presunto financiamiento del ataque a la titular del Senado. Los investigadores saben que la pareja no pudo haberse sustentado solo con la venta de copos de azúcar. Al mismo tiempo, las conversaciones halladas acrecientan la prueba de la premeditación del atentado.

Brenda Uliarte atentado Cristina Brenda Uliarte, una de las detenidas por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Infobae

Se trata de Agustina Díaz, arrestada por la PSA en San Miguel en allanamientos realizados el lunes por la noche y agendada como “amor de mi vida” en el teléfono de Brenda. “Era su confidente”, indicaron las fuentes que indicaron que encontraron en sus conversaciones manifestaciones de “odio” de la novia del hombre que le gatilló en la cara a Cristina Kirchner.

Según las fuentes, la nueva detenida que tiene el caso sabía del plan, al menos, un mes antes de concretarse y entabló una conversación tras el intento de homicidio. “¿Por qué falló el tiro?”, le preguntó Agustina a su amiga. “¿Cómo mandaste a este tarado?”, siguió e inquirió: “¿Se puso nervioso?”, en clara alusión a Sabag Montiel. Por último, le indicó: “Borrá todo”.

Asimismo, Capuchetti podría volver a citar a Sabag Montiel y a Uliarte para que amplien su indagatoria y exhibirles la nueva prueba incorporada al expediente, entre la que se destacan los mensajes obtenidos del teléfono de la novia de Sabag Montiel que prueban que el ataque fue planificado.

Los mensajes dan cuenta de un intento que fue abortado por los protagonistas el 27 de agosto, durante la noche en que las vallas colocadas por la Ciudad provocaron disturbios entre los militantes que exigían acercarse al edificio de Juncal y Uruguay para saludar a la titular del Senado.

“No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido”, dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

“¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.