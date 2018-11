No piensa reabrir la negociación aunque en la oposición buscan otra alternativa.

Brexit: Theresa May defiende su plan y aguanta un temporal

reino unido La primera ministra Theresa May insistió en la defensa de su plan del brexit, mientras la principal ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, visitó Londres para discutir con los líderes de la oposición una alternativa viable al acuerdo propuesto por May, quien viajará hoy a Bruselas para reunirse con el presidente de la comisión europea, Jean-Claude Juncker, con el objetivo de cerrar el acuerdo. La primera ministra británica ratificó que el borrador que presentó la semana pasada es la única posibilidad realista de evitar un brexit sin acuerdo y dejó en claro que no tiene intención de reabrir la negociación.