Bronca en Toc Toc

El llamativo hecho ocurrió cuando el elenco salió a escena para despedirse del público. En ese momento, las actrices Laura Azcurra, Natacha Córdoba y Gimena Riestra se mostraron con el pañuelo verde de la campaña a favor de la despenalización del aborto.

Esto no cayó nada bien entre los espectadores, por lo que una mujer los acusó a los gritos de hacer “apología al delito” –ya que la práctica no está permitida en Argentina– y pidió la devolución de su dinero. “Los voy a denunciar, están haciendo apología del delito y el aborto está penado por la ley. Ustedes no pueden hacer apología del delito. A mí me devuelven las cuatro entradas que pagamos”, gritó la mujer.

Ella no fue la única en mostrar su descontento y muchos de los asistentes a la función hicieron su descargo en las redes sociales. “Como son opiniones personales, no deben estar en una obra”; “Estoy a favor de la despenalización del aborto, lo quiero ya. Pero no estoy de acuerdo con que se baje línea en una obra de teatro como Toc Toc donde la gente la va a pasar bien, paga una entrada y no sabemos qué fibra a cada uno le puede tocar y lastima”; “Soy asidua concurrente al teatro. Fui a ver Toc Toc más de una vez y los felicito de corazón por el éxito (que es merecidísimo), pero no me gusta que me bajen línea. No hubiera reaccionado así, pero me habría molestado”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter.

Twitter: En la red social aparecieron mensajes apoyando el accionar de la mujer.