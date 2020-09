Sáenz dijo que tras cumplir a raja tabla la primera cuarentena la gente se fue relajando y reiteró que el aislamiento sigue siendo la mejor estrategia para evitar la propagación de casos de Covid-19, porque todavía sigue habiendo gente que piensa que no les tocará cuando “ esto es cuestión de tiempo, tarde o temprano vamos a estar en contacto con el virus”.

Hasta el último reporte, en San Martín de los Andes se detectaron siete casos positivos y 130 personas que cumplen aislamiento. El primer caso activo es un efectivo con domicilio en San Martín, pero que cumple tareas en Piedra del Águila y Collón Cura, quien empezó con síntomas, lo hisoparon, lo dejaron aislado y su resultado dio positivo de Covid-19.

En tanto en Villa la Angostura se confirmaron 28 positivos y se espera el resultado de más de 150 hisopados, de los 235 que se realizaron. Además, hay más de 400 aislados.

“Todos estamos preocupados, anoche viajé a Villa La Angostura. Llego el virus, ahora estamos entre la fase de contención y de mitigación. Hay que ver cómo aumentan los números, pero si son importantes los números en San Martín de los Andes, hoy Villa La Angostura tiene 28 casos positivos, 220 personas hisopadas y 468 en aislamiento”, dijo Sáenz en diálogo con LU5.

Además, señaló que las reuniones familiares, el compartir el mate, un partido de fútbol, un asado aunque sea entre pocas personas lo van transmitiendo y añadió que entiende que dado que esta cuarentena es larga, lleva seis meses, la gente esté cansada, pero advirtió que no hay que relajarse.

"Desde Salud sugerimos que no levantemos una circulación total porque no sabemos dónde estamos parados en cantidad de casos", agregó y manifestó el tiempo de aislamiento “fue un factor que nos jugó en contra". "En Villa La Angostura estaba entre algunas personas la idea de que esto ‘no nos iba a tocar’, al igual que pasa en otras localidades que no tienen brote. Esto es cuestión de tiempo, tarde o temprano vamos a estar en contacto con el virus”, indicó.

Villa-La-Angostura.jpg Julián Campos

El referente de la Zona Sanitaria IV, del sur provincial, recordó que la Covid-19 es una enfermedad de baja letalidad donde el 70% de la gente ni cuenta se dará que tiene el coronavirus; y el 30%, en su mayoría será de casos leves, sólo un 4% necesitarán asistencia en terapia intensiva.

“Sigue siendo una enfermedad de baja letalidad, el tema es que no lleguen todos los pacientes juntos sino no hay sistema que aguante. Vamos al colapso”, estimó el médico.

Sáenz insistió con el tema de la responsabilidad individual, ya que hay gente que "le cae la ficha de los cuidados" cuando les toca de cerca ya sea por un familiar o un amigo.

"Esto va ir aumentando, cuando de cuatro conocidos ya le tocó a uno, recién ahí toman conciencia del cuidado. El aislamiento sigue siendo una buena estrategia. El tema es cortar la circulación para evitar que esa cadena de contagio se multiplique por varios números, una cosa es que se duplique pero otra cosa es cuando se dispara”, puntualizó.

El referente de la zona Sur de Salud sostuvo que “con estas estrategias lo que tratamos de hacer es evitar que la cadena de contagios se nos dispare más de lo que ya se nos está disparando”.

Explicó que como seres humanos que somos necesitamos los anticuerpos, no nacemos con ellos. Hay dos formas de obtenerlo o tenemos la enfermedad o bien accedemos a una vacuna. Pero mientras tanto es una cuestión de contacto.

“Hay que ir aprendiendo de lo que pasa en otras provincias y otros países. Esto recién empieza, cuando otros lleguen al pico nosotros estaremos iniciándolo. Después de los picos tenderemos alguna situación de rebrote. Ahora no hemos llegado al colapso porque estas estrategias sirvieron”, reflexionó Sáenz.

Los números de San Martín de los Andes:

7 son los casos activos confirmados hasta este último domingo en San Martín de los Andes.

50 hisopados: son los resultados que se esperan del entorno del policía infectado.

130 son las personas aisladas, además de las que cumplen el aislamiento por regresar de otras localidades suman 251.

3 son las personas positivas en la Clínica Chapelco de otras localidades, el resto con internación domiciliaria.

44% es el porcentaje de camas ocupadas en sectores Covid.

75 personas fueron hisopadas durante el fin de semana.

La situación en Villa La Angostura

El intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, dispuso el regreso a la fase de aislamiento el viernes y la extendió este domingo por 72 horas ante un brote de casos en la localidad. El jefe comunal explicó que son 468 las personas con síntomas que están en asilamiento de las cuales 223 fueron hisopadas, de los cuales sólo se tiene el resultado de un 35%, y ya se detectaron 28 positivos.