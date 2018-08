Brutal desmentida

“Divorciarme no. Estoy lejos de eso. Estoy muy al lado de él, muy compañera. Somos una familia muy bonita”, contó Lozano, y agregó: “Me llama la periodista (Mariela Blanco, de Noticias), me pregunta y le contesto amablemente, y escribió cualquier cosa, para el ojete. Entonces después le dije ‘no me consultes más si después vas a escribir lo que quieras’. Si confía en su fuente, que no me pregunte y listo. Periodistas berretas”.

Todo mentira: Lozano aseguró que desde la publicación hablaron con ella pero escribieron otra versión.

El rumor llegó semanas después del video que viralizó Natacha Jaitt en el que le contaba a la conductora que el empresario intentó seducirla durante una fiesta en el 2009, en un conocido hotel de Buenos Aires. “Verónica Lozano, es hora de separarse. En ese momento no te lo podía decir. Yo no me acosté, pero cuántas mujeres se podrían haber acostado con tu marido, cuántas se están acostando con tu marido”, manifestó.

Hombre infiel: Semanas atrás, Natacha Jaitt acusó al empresario de haber engañado a la conductora.

Esta no es la primera vez que se habla de una separación de la pareja, ya que a principios de año circuló una versión similar, basada en que Lozano y su hija Antonia -fruto de su relación con Rodríguez- habrían recibido el 2018 sin el Corcho y en París. En ese momento, Vero salió a desmentirlo.