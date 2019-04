Bud sex: cuando dos amigos heterosexuales deciden tener sexo

El Bud Sex, es un nuevo concepto que define el sexo entre amigos que no son homosexuales. Los hombres que lo practican revindican su heterosexualidad y lo hacen para satisfacer sus instintos. Cabe destacar que, quienes lo practican no están pasando por una crisis de identidad sexual. Lo viven como un entretenimiento donde no existe un ningún vínculo romántico con la otra persona.