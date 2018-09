“Hay bullying en todos lados. Y hubo bullying en todas las épocas: yo te puedo hablar de mi primaria, la pasé muy mal”, dijo la actriz quien, luego de vivir en Miami, se instaló en la vecina localidad con su mamá recién separada.

“Yo estaba totalmente ‘maiamizada’, una cultura totalmente diferente. No me acordaba cómo hablar en castellano. Tenía anteojitos dorados, octogonales. Sufrí tanto, me han jodido tanto con el tema de los anteojos. La maldad que yo cometía era usar anteojos”, sostuvo Dopazo.

“Una vez, cuando tenía 7 años, me fui a dormir a la casa de una compañera, que a su vez tenía dos hermanos. Dormíamos todos juntos. Yo esperaba que ellos se fueran a dormir para sacarme los anteojos porque me daba pudor”, señaló.

Puso un límite: “Me desbordó y lo expuse a la maestra. Nunca más me dijeron nada”, dijo Dopazo.

De los dos lados

“Yo recuerdo eso de mi propia infancia. Y después, como mamá, lo he vivido con mis dos hijos de los dos lados. Durante un tiempito uno de mis hijos la pasó mal por no querer acatar el liderazgo de uno de los compañeros. No lo lastimaron, pero fue apartado del grupo”, relató.

“Con otro de mis hijos me quedé pasmada porque él era el que le hacía bullying a una persona para que todos los demás miraran. Me entero porque llama la mamá a mi casa. Es muy doloroso también decir ‘¿pero eso salió de mí?’”, dijo y agregó que, tras enterarse, hizo que su hijo pidiera perdón personalmente y por las redes sociales. “Fuimos muy a fondo para que deshaga todo el mal que había hecho. Fue muy fuerte, te da estupor, bronca y vergüenza”, aseguró.