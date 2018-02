Alrededor de las 7.30 comenzaron los allanamientos e inspecciones en cuatro puntos en zonas de veranada, a unos 30 kilómetros de la pequeña localidad neuquina en la que Muñoz cometió el horrendo femicidio.

Las autoridades todavía no tienen novedades ni pistas firmes sobre el paradero del hombre de 40 años, que tras matar a puñaladas a Karina y Valentina escapó corriendo a través de los bosques de Corfone.

Mapa de la zona de búsqueda

Tras realizar procedimientos en las casas de los hermanos del asesino, hoy la búsqueda se centró en la zona fronteriza. Los distintos grupos de búsqueda siguen peinando todo el área limítrofe con Chile y, según trascendió, continuarán con esa tarea hasta allanar todos los puestos de veranada.

Ayer desembarcaron más motos y más personal policial. En total, son cinco mil kilómetros cuadrados de cordillera y 5 mil hectáreas de pinares los que deben rastrillar con una dificultad: Muñoz conoce a la perfección todo el territorio.

La hipótesis no es descabellada porque la frontera en esta zona es baja y está a unos 35 kilómetros de Las Ovejas y un conocedor como Muñoz tranquilamente podría haber emprendido la fuga para el vecino país.

policia en las ovejas claudio espinoza

Allanamientos en Varvarco, Barrancas y Plottier

El comisario general José Cuadrado reveló que con perros han seguido el rastro de Muñoz hasta unos cinco o seis kilómetros "pero se pierde en la zona de los puestos". Las adversidades del territorio parecen ser infinitas.

Ayer al mediodía todo fue vértigo. Surgió el dato de que el femicida podría estar en la zona de Varvarco, por lo que despegó el helicóptero y se desplazaron grupos por toda la zona para cercarlo. Finalmente, cuando llegaron al puesto del que se sospechaba, sólo había una moto con la llave puesta y el criancero unos cientos de metros más adelante, por lo que el primer dato firme que tenían los investigadores después de 48 horas de búsqueda se echó por tierra.

En Barrancas y Plottier también hubo verificaciones sin suerte, por lo que continúan los rastrillajes.

Los investigadores no dejan de ser optimistas, siguen presumiendo que puede estar en las inmediaciones, pero de ser así contaría con apoyo, aunque después de verificar varios puestos, el humor para con Muñoz no es el mejor. "Parece que no lo quieren mucho, pero bueno no podemos descartar nada", aseveró otro integrante de la cacería del femicida.

Mientras tanto, en el pueblo todo es silencio y dolor. El shock de la terrible tragedia y la invasión policial los ha replegado a todos en sus viviendas a la espera de una única novedad: la captura del femicida Lorenzo Muñoz.

LEÉ MÁS

Una cacería plagada de dificultades

Esta tarde Neuquén marchará por el doble femicidio en Las Ovejas

Las Ovejas: suman refuerzos al operativo para dar con el femicida Lorenzo Muñoz

Marcharán en Neuquén por el doble femicidio de Karina y Valentina en Las Ovejas