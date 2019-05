Buscan evitar las multas a personas con discapacidad

La Defensoría del Pueblo emitió en los últimos días una resolución en la que exigen a la empresa que no multe a las personas con discapacidad que estacionan en espacios reservados para automovilistas o pasajeros con movilidad reducida. Según señalaron, la compañía emitió multas a personas con discapacidad alegando que no gozaban del beneficio porque no tienen domicilio legal en la ciudad de Neuquén.