Qué necesito para conseguir trabajo remoto de Estados Unidos y ganar en dólares

La posibilidad de conseguir un trabajo remoto en los Estados Unidos que reporte un sueldo o pagos en dólares , es para muchos argentinos una manera no sólo de aumentar sus ingresos sensiblemente y por fuera de la incertidumbre que enmarca el día a día local, sino también una forma de proyectarse laboralmente al mundo.

Además, no se puede perder de vista la barrera que significa no dominar el inglés, en virtud de la preferencia que las empresas estadounidenses en particular y extranjeras en general tienen por quienes manejan el idioma en un nivel adecuado para la comunicación cotidiana.

¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto?

Los beneficios del trabajo remoto pueden resumirse en principio en torno a dos ejes esenciales: tiempo y dinero.

El ahorro de los costos del transporte y otros gastos habituales de la jornada de "oficina", la posibilidad de que las distancias no representen un escollo para trabajar con alguien ubicado en otro punto del planeta y de cobrar en dólares en un marco de una economía local con una inflación que marcha a ritmo galopante y una fuerte contracción de los ingresos son motivos más que válidos para apostar a este modelo.

No obstante, no todas las empresas van en el mismo sentido, pero las opciones son ciertamente numerosas, en el mercado laboral global. Sobre todo, a partir de los tiempos de pandemia, que obligó al confinamiento a buena parte de la población en todo el mundo.

¿Cómo conseguir un trabajo remoto para los Estados Unidos?

En principio, hay que tener en cuenta cuáles son las ramas de la actividad económica que ofrecen mayores alternativas para aplicar a un trabajo remoto.

Tal como fue dicho anteriormente, áreas como la programación, el marketing digital, la ciberseguridad tienen un potencial que supera al de otras menos tecnologizadas.

En ese marco, lo primero que hay que tener preparado es un buen CV en inglés, acompañado por perfiles prolijos y detallados en las distintas redes sociales en el mismo idioma. En ese plano, LinkedIn, la red que conecta profesionales y empresas de todo el mundo es una muy buena vidriera para mostrarse.

Trabajo, estudio remoto.jpg El trabajo remoto se generalizó durante la pandemia y cambió el régimen de trabajo de mucha gente.

Con el respaldo de un buen CV y presencia en redes, es tiempo de aplicar a búsquedas que sean del o las áreas en la que uno mejor se desempeña, en la que más experiencia acredite y que ofrezcan la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Siempre, teniendo en cuenta que algunas de las búsquedas de teletrabajadores son solo remotas dentro del país de origen o ciudad de la compañía.

Para avanzar en ese sentido conviene armarse de paciencia para transitar muchas entrevistas y procesos de selección hasta dar con alguna empresa que se interese en los servicios ofrecidos.

Sin embargo, a la par de la búsqueda formal es aconsejable apelar a los canales informales que pueden abrir la interacción con personas que hayan podido conseguir un trabajo remoto en los Estados Unidos y poner en conocimiento de la búsqueda a contactos, conocidos y familiares que puedan dar alguna información al respecto o establecer algún lazo.

Dónde buscar trabajo remoto en los Estados Unidos

Además de las redes sociales personales y una buena presencia en Linkedin, también existe la posibilidad de aplicar a plataformas como Freelance.com, Workana, Upwork, entre otras.

También es posible sumarse a alguna de las compañías o redes que suelen nuclear talentos en alta demanda para proyectos en empresas norteamericanas, de las cuales ya hay algunas en la Argentina, como The Flock o Amerilancers, que incluyen un sistema de pagos que mejora la prestación.