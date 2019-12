El secretario municipal de Gobierno, Juan Hurtado, informó ayer que pondrán el foco en los trueques. "Sabemos que en las ferias se vende y esperamos, al hacerlo público, que nos ayude tanto a desalentar la venta como a encontrar a alguno de los que están vendiendo para poder multarlo", explicó.

Dijo que tienen previsto salir el fin de semana a la feria del Oeste, en la plaza de Boca, y la feria del Parque Central, además de tratar de ir rotando en horario y lugares, con la idea de recorrer distintos puntos de la ciudad.

"Hoy, el cuerpo ronda los 20 inspectores para toda la ciudad, pero se trabaja en equipo con personal policial e inspectores de Defensa Civil para cumplir con los rastrillajes", precisó.

Explicó que ya no hay venta de pirotecnia en kioscos o mercados de barrio, como ocurría antes, "porque el comercio queda muy expuesto, y por eso estamos con el menudeo en la vía pública". Añadió que eso implica un mayor esfuerzo, "porque los lugares de venta se van moviendo, se dificulta encontrarlos al tener que ir con los inspectores y engancharlos in fraganti para decomisar".

Informó también que ayer empezaron con los operativos en las rutas de acceso a la ciudad. "Queremos ver si encontramos algo en camiones, camionetas o combis, que por ahora no tuvo resultados", indicó. Remarcó que, pese a que no lograron aún una incautación importante, "la prohibición no tiene un fin persecutorio sino desalentar el uso de pirotecnia, por el daño que provoca a personas y animales".

En Navidad y Año Nuevo, pese al asueto municipal y provincial, los inspectores continuarán con los controles sobre la venta y uso de la pirotecnia. "Necesitamos en gran medida de la ayuda de los vecinos, así sea al no consumir o avisando cuando ven una infracción", resaltó Hurtado sobre la efectividad de la medida. Recordó que están disponibles tanto la línea telefónica 147, que funciona en horario administrativo, como la 103, que recibe denuncias las 24 horas, todos los días de la semana.

Pirotecnia.jpg

Con una app se podrá ayudar a encontrar cuevas

A fines de 2018, en menos de una semana, se redujo notoriamente la venta de pirotecnia en la ciudad, gracias a una aplicación que creó la asociación Lazos Azules.

Pirotecnia Cero Nqn, que se puede descargar gratis de Play Store, permite que los vecinos denuncien a los infractores a través del celular y que la información llegue de inmediato al área de Comercio de cada municipio.

Después de un estreno exitoso, para estas fiestas, varias ciudades del Alto Valle pidieron incorporar la novedosa herramienta.

Lazos Azules es una organización por los derechos de las personas con autismo. Cansados de ver que muchos burlaban la prohibición de la pirotecnia, idearon la aplicación para facilitar los controles.

Para usarla, hay que tomar una foto de la infracción, con una breve descripción. El programa agrega la geolocalización y avisa por mail a cada municipio.

Cynthia Tobares, de Lazos Azules, contó cómo se les ocurrió este método. “La Navidad pasada vimos que muchas denuncias no se lograban activar porque tardaban en ir, así que lo largamos unos días antes de Año Nuevo y enseguida notamos una baja de la pirotecnia en Neuquén, sobre todo en algunos barrios”, comentó. E indicó: “Como la app funciona, este año, tenemos municipios como Fernández Oro y otros que pidieron sumarse”.

Recordó que los estruendos provocan mucho dolor a las personas con autismo, hipoacusia o daño cerebral, bebés prematuros y adultos mayores.

“Con el autismo, como procesan el estímulo sensorial de otra manera, entran en crisis, y tienen que estar sobremedicados para que se duerman o terminás brindando con tu hijo encerrado en un baño, porque está sufriendo”, detalló.

Subrayó que, más allá de la prohibición, se necesita “una toma de conciencia de todos los vecinos, que aprendan a celebrar sin hacer daño a los demás, y por suerte las nuevas generaciones lo están entendiendo”.

LEÉ MÁS

Tienen en la mira 10 cuevas de venta ilegal de pirotecnia

La historia de la perra de Esquel que murió por la pirotecnia abrazada a su dueño