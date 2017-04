"Busco una reflexión sobre la enseñanza"

Carlos Fuentealba, clase abierta se llama la pieza escrita por el docente y dramaturgo Carlos Finzi que el miércoles a las 21 se estrenará en Junín de los Andes y que a partir del 14 de abril se podrá ver en la sala Teneas de esta ciudad.

Según su autor, la propuesta recrea metafóricamente la última clase de física del maestro en el CPEM 69. “Trabajé dramatúrgicamente de modo tal que los espectadores que vayan a ver el espectáculo se sientan alumnos en ese momento”, contó el escritor, al tiempo que reveló que leyó varios manuales de física para “aprender la lógica de enseñanza de la secundaria”. “Fuentealba llega y anuncia que va a hablar de la velocidad de la luz, pero cuando entra a dar su clase de una manera sencilla y divertida aparece Carola, una bandurria baya, que llega desde Junín de los Andes para pedirle ayuda”, precisó. Y añadió: “En esa entrañable relación busco una reflexión sobre lo que significa la enseñanza para el país”.

La indignación como puntapié

Finzi explicó que la idea de la obra surgió a partir del dolor y la indignación de ver al ex gobernador Jorge Sobisch “paseándose en una jornada clave para la democracia, como es la apertura de las sesiones legislativas del año pasado”. “Afuera estaba ATEN protestando y adentro el diputado (Raúl) Godoy se envolvió la bandera argentina y protestó. Yo lo veía por televisión y me enojé mucho. Creo que hay un juicio ciudadano público que lo condena. Él no tiene la libertad de circular entre los representantes del pueblo”, lamentó. Ese fue el puntapié inicial de la realización que busca llegar a los jóvenes y mantener viva en la memoria colectiva esta historia que marcó al pueblo de Neuquén.

El segundo paso para concretar el proyecto fue un viaje a Junín de los Andes, donde Finzi habló con Richard Lossi, actor e integrante de Los Unos y los Notros -el grupo teatral que realiza la obra- y ex compañero de escuela de Fuentealba. “Ahí se me abrió la cabeza. Lo llamé a Carlos Ceppeda, el director. Nos juntamos en un bar y le actué toda la obra, que la tenía en la cabeza. Me dijo ‘bueno, pasame el texto’ y me puse a escribir”, relató.

Finzi remarcó que la obra no busca revestir la figura del maestro con “cualquier connotación de heroicidad”. “Fuentealba es uno de nosotros, yo mismo soy docente. No es el superhéroe. Es cualquier maestro y lo monstruoso es eso: que haya sido asesinado un tipo que amaba su profesión, que amaba a los chicos, que creía modestamente que en la enseñanza estaba el crecimiento del país. Y por ese convencimiento lo matan, eso es monstruoso. La Justicia tiene que hacer visible eso”, subrayó.

A su vez, el dramaturgo destacó la calidad de la escuela pública neuquina y sostuvo que tiene que ser honrada salarialmente. “Tengo el orgullo de vivir en la capital de los derechos humanos. La voz por el reclamo es limpia y eso es bueno para la sociedad”, dijo el escritor cordobés que desde que desembarcó en esta ciudad en 1984 se reivindica como neuquino.

Rescatando las raíces

Bajo la dirección de Carlos Ceppeda y la producción general de Marcelo Lirio, Carlos Fuentealba, clase abierta, se estrenará este miércoles en el salón de actos del Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes, establecimiento en el que el maestro realizó sus estudios primarios.

La obra hará una gira por la provincia y en 2018 llegará a Buenos Aires. Por eso se eligió a dos actores para interpretar al protagonista en forma alternativa. “Uno de Chos Malal, Iván Kovac; y Leonardo Maresca, de San Martín de los Andes. Ailín Ceppeda, hija del director, será quien va a manipular la bandurria”, contó Finzi.

Con libro y el aval de la familia

Finzi contó que la obra tuvo el apoyo de la viuda del maestro, Sandra Rodríguez. “Vino un día a casa y le obsequié un ejemplar. Me dijo que alguna vez, cuando se sienta con ganas, va a ir a ver el espectáculo”, contó el dramaturgo.

Por otro lado, señaló que en los próximos días se publicará el libro de la pieza teatral que cuenta con ilustraciones de Carlos Valdora, “uno de los grandes pintores argentinos”, destacó.