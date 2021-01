Cablevisión, a devolver dinero

Nadie sabe porqué lo hicieron. Pero lo cierto es que el Grupo Cablevisión tendrá que devolver el dinero cobrado en las últimas dos facturas, que vinieron con un aumento del 20% a los clientes, cuando el gobierno nacional sólo autorizó el 5%. El tema se veía desde hace un tiempo. Es que el DNU 690/2020 –que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, y los servicios de acceso a internet y TV paga– mantuvo a los clientes sin pensar en los aumentos, hasta diciembre pasado. Pero vencido el plazo y sin acuerdo con el gobierno (en este caso el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom) Cablevisión aumentó de manera unidireccional las facturas. El decreto en cuestión declaraba a esos servicios como “esenciales” durante la cuarentena, es por eso que tenían la venia del gobierno para no aumentarlos. Pero la palabra, al parecer, no se cumplió (y tampoco el decreto). “Le estamos mandando la intimación a Cablevisón, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó ayer el vicepresidente del Enacom, Gustavo López. El servicio de Cablevisión (viene con internet también) ha sido cuestionado en este último tiempo en la región, debido a los cortes prolongados que han sufrido los usuarios. Es sabido que los días de mora en el pago son facturados por la empresa. Pero cada vez que hay problemas con el servicio, algunos de los operadores, que atienden por las redes sociales, se limitan a “pedir disculpas” de manera amable, pero pocas veces a reintegrar el dinero.