Según un estudio realizado por el portal Viaedu entre jóvenes de 16 a 30 años, un 52% aseguró que le gustaría trabajar mientras estudia una carrera universitaria, en tanto que un 9% sostuvo que debe trabajar sí o sí para enfrentar los gastos de los estudios. Sólo un 39% afirmó que se concentrará exclusivamente en sus estudios.

La encuesta tiene un universo bajo, de unos 30 casos de neuquinos. Sin embargo, desde la Federación Universitaria del Comahue (FUC) aseguraron que la tendencia que se expresa en la encuesta se confirma en los pasillos de las distintas facultades. “Cada vez somos más los jóvenes que estudiamos y trabajamos porque en las casas de nuestros padres también se están ajustando”, explicó Gary Barboza, presidente de la FUC.

A pesar de que las universidades estatales no exigen el pago de una matrícula o una cuota mensual para asistir a clases, cursar una carrera implica afrontar varios gastos. Barboza dijo la canasta universitaria tiene un costo no menor a los 5 mil pesos mensuales, aunque su precio total varía según la distancia entre la casa del estudiante y la facultad o si viene de otra ciudad y debe pagar un alquiler.

“Ayer tuvimos un nuevo aumento del colectivo y en algunas facultades no tenemos comedor, y tenemos que pagar entre 50 y 60 pesos por almuerzo”, remarcó la dirigente universitaria.

En ese sentido, aseguró que la mayoría de los estudiantes son trabajadores informales y no tienen dificultades en conseguir empleo. No obstante, realizan labores que no están registradas.

Si bien algunos optan por trabajar en ámbitos de la carrera la necesidad los motiva a tomar cualquier empleo que esté disponible.

“Algunos buscan becas de investigación o trabajos relacionados con su carrera, pero los motiva más la subsistencia que la necesidad de ganar experiencia”, reflexionó el presidente de la FUC.

Aclaró que algunos acuden a las becas que ofrecen los centros de estudiantes, con trabajos en la fotocopiadora o en el bar. “Esto tiene la ventaja de que trabajan en el mismo lugar donde estudian, pero el ingreso no llega a cubrir la canasta”, concluyó.

El boom de hacer pasantías en empresas

¿Reciben muchas consultas de jóvenes que quieren trabajar?

Sí, y de estudiantes universitarios como de jóvenes que no estudian ni trabajan y buscan algún tipo de capacitación en oficios.

¿Qué programas ofrece la Municipalidad?

Junto con el Ministerio de Trabajo ofrecemos un programa de inserción para jóvenes de 18 a 24 años. Ya participaron más de 900 jóvenes en rubros como el comercio, la gastronomía y el transporte.

¿Qué ventajas tiene este sistema?

Las empresas ponen un tutor para que los jóvenes se capaciten al tiempo que reciben un ingreso. Después de uno o dos años los puedo contratar de manera fija.