California: empleado de Starbucks recibe propina jugosa

La voz sobre lo sucedido se corrió a tal punto que crearon una campaña en la plataforma de GoFundMe en apoyo a Lenin Moreno. Con la cual ha recaudado al menos 105.000 dólares, la mejor propina que tendrá en toda su vida el trabajador de Starbucks.

La historia de Moreno transcendió porque la misma cliente irrespetuosa de las normas de seguridad e higiene, tomó una fotografía del empleado de Starbucks para circularla a modo de humillación en sus redes sociales. "Conozcan a Lenin, de Starbucks, que se negó a servirme porque no llevo mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y presentaré una exención médica", había escrito pues días después eliminó la publicación.

campaña GoFundMe Campaña creada en California a favor de Lenin Gutierrez

¿Cómo no borrarla?, si más bien muchas personas manifestaron su solidaridad con el empleado y se inició una campaña para recaudar propinas ante el maltrato sufrido.

La mujer se enteró de la campaña de GoFundMe pero especialmente de los 105.000 mil dólares recolectados y ahora reclama la mitad del dinero para ella, quien seguía insistiendo en unas declaraciones hechas a través de FOX que fue discriminada. "A todos les parece bien y lo permiten y recompensan ese comportamiento", expresó.

Según quiso explicar no utiliza mascarilla por un problema médico, "tengo dificultad para respirar, mareos y me molesta el latido del corazón", “también tengo asma y me sale acné con la mascarilla", y finalizó diciendo que "siento que merezco una disculpa". "He sido discriminada, soy la que está enferma".