Cambiemos: Pechi mandó a Vidal a hacer los deberes

La Justicia Electoral de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, decidía en estas horas si autorizaba al radical a presentarse como candidato, salvando los errores de la lista.

Quiroga expresó que no tuvo nada que ver con la decisión de la Junta Electoral de Cambiemos que, de cierta manera, la compone gente de su confianza.

La junta está integrada por Pablo Valenzuela (NCN), David Volante (PRO), Enzo Giacinti (ARI) y Mauricio Inostroza (UCR).

“Yo no estoy en esos trámites, tratan de encontrar un responsable por no haber hecho la tarea”, dijo Quiroga en rueda de prensa.

Se desligó

Pechi se desligó de las acusaciones que lo apuntaban como la persona que orquestó la maniobra para cerrarle el camino al diputado Vidal, en sus aspiraciones de presentarse como diputado nacional.

“Yo no participo en la vida interna del partido. Entonces, que hagan bien los deberes y no digan nada, mucho menos de mí que no tengo nada que ver”, se excusó ayer el jefe comunal.

Vidal se presentó para competir por un lugar como diputado nacional, junto a Beatriz Kreitman en las internas de Cambiemos. Sin embargo, la junta electoral detectó irregularidades en la presentación digital de los avales.

El diputado apeló a la Junta Electoral partidaria, pero el pedido le fue rechazado días atrás por un dictamen de los tres integrantes. Es por eso que sólo le queda la última opción, que es judicial, con la decisión de Pandolfi.

El radical hace tiempo que está enfrentado con Quiroga. No sólo el, sino la antigua alianza que tenía, con Juan José Dutto y Kreitman. Los referentes quieren ser parte de Cambiemos sin Quiroga.

En contexto

El archivo tiene varias peleas

La interna sin fin. Hace dos domingos, César Gass se proclamó presidente de la UCR neuquina, por el sector quiroguista. Hubo dos elecciones por irregularidades.

Las fichas truchas. El radicalismo quiroguista denunció hace unos meses a Vidal por una supuesta maniobra de afiliaciones apócrifas con el apoyo del MPN. El fuego cruzado salpicó a Bongiovani y Smoljan.