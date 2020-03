"Hay aerolíneas que habilitaron las reprogramaciones de viajes a determinados países que se considera que están en riesgo sanitario por el coronavirus, así que estamos trabajando con eso. Lo complejo es que hay hoteles y circuitos específicos que no están aceptando cambios de fechas porque consideran que no están comprometidos", explicó.

Turismo-Coronavirus-en-el-aeropuerto-de-Neuquén-viajes-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Vermuelen precisó que las postergaciones son, principalmente, a los destinos que están más comprometidos. "Estamos hablando de España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y algunos países orientales", detalló.

Señaló que el turismo es la actividad más sensible a los problemas sanitarios de escala global. "Vivimos en un mundo globalizado y la circulación de gente lleva a que se activen protocolos y controles que en otro momento no se harían. Ahora hay gente que tiene miedo de subirse a un avión, pero hay que resaltar que esto no es un impedimento para viajar por América Latina y el Caribe", remarcó.

Vermuelen aclaró que esto no afecta económicamente a las agencias, pero resaltó que les demanda un esfuerzo extra para poder proteger las inversiones de los clientes que planificaron sus viajes para esta época.

Turismo-Coronavirus-en-el-aeropuerto-de-Neuquén-viajes-4.jpg Sebastián Fariña Petersen

Planificación

Contó que hay mucha gente que ya proyecta su itinerario para después de mitad de año. "Los que quieren viajar ya están planificando para lo que es la temporada de invierno en adelante", puntualizó.

Vermuelen aconsejó a los neuquinos que decidan viajar al exterior que les presten atención a todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Provincia (ver aparte). El efecto de la pandemia es un segundo cachetazo para la actividad, que se vio duramente golpeada por el impuesto a las compras en dólares en el exterior. Esto motivó que la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo convocara a un comité de emergencia para buscarle una salida al problema.

Turismo-Coronavirus-en-el-aeropuerto-de-Neuquén-viajes-3.jpg Sebastián Fariña Petersen

Recuadro-página-3-consultas-telefónicas.jpg

Recuadro-página-3-prevención.jpg

