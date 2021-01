Canapino correrá la séptima del Súper TC2000 en Río Cuarto

“Quería contarles que estoy muy bien, transitando las últimas horas de mi aislamiento acá en Arrecifes. Por suerte, para mí ha sido sólo el primer día con un poco de fiebre y nada más. He estado muy ben y pase sin problemas el Covid-19. Por fortuna, me tocó ser positivo en un momento donde no tenía competencias, así que voy a poder decir presente este fin de semana en la fecha del Súper TC2000 con todo el equipo Chevrolet YPF”, manifestó Canapino en primera instancia.