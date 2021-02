Candelaria Tinelli estalló contra los carnívoros

“Esa es la mano del que entra en una carnicería a pedir un kilo de carne picada. También en un McDonald’s y pide una hamburguesa. Es la mano de quien invita a un asado, de quien compra fiambre o simplemente un tostado clásico de jamón y queso. De los que comen un pancho a la salida del trabajo y de los que piden pastel de papa o pasta con salsa a la bolognesa en un restaurante. Es la mano de quien lo permite, del que deja que pase y siga pasando. Del que piensa que es difícil, del que no hace nada para que deje de pasar. A los animales los asesinan porque del otro lado alguien los consume. Si no hay quien pague, nadie aprieta el gatillo”, manifestó la hija de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

Ante las críticas y comentarios agresivos que recibió por parte de algunos seguidores, la influencer hizo captura de pantalla de los mensajes que le enviaron y grabó un breve pero contundente video para hacer su descargo. “Hoy ando con pocas pulgas. Así que quiero decirle a todos los carnívoros que me responden las historias que yo subo en defensa de los animales, que se pueden ir buen todos a la m… Y que me re ch... tres huevos los comentarios que me hacen”, disparó en el video donde se despide mandándoles un beso.