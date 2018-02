Candidatos en la pista

Luego de que el mismo Cabezón anunciara en Twitter que Nai Awada irá por la revancha, trascendió que las ex integrantes de Las Estrellas Natalie Pérez, Violeta Urtizberea, Justina Bustos y Julieta Naír Calvo encabezan la lista de celebrities que van a ser tentadas para sumarse a la pista. La nueva productora de Tinelli quiere capitalizar el éxito de la tira más vista del 2017, por eso también está en tratativas con dos de los galanes de la historia de las hermanas: Esteban Lamothe y Benjamín Alfonso, que se sumó en el final de la tira.

Otros nombres que suenas fuerte son el de Carmen Barbieri, la primera campeona del certamen, que se alejó disgustada con la producción, y Araceli González, quien no para de hacer declaracionés controvertidas sobre su ex, Adrián Suar.

Francisco Tinelli, el hijo del conductor, podría desembarcar en el concurso de baile junto a su novia. Sería una sorpresa si lo hace, ya que cultiva el perfil bajo y es reacio a las cámaras.

Si de familia se trata, el que ya tiene un pie adentro es Luciano “El Tirri”, el primo de Marcelo que participó en las versiones del 2014 y 2015.

Calu Rivero es otra figura deseada, después de la polémica que desató al acusar a Juan Darthés por acoso. Aunque parece difícil que acepte, la producción intentará persuadirla argumentado que su presencia puede ayudar a crear conciencia sobre el tema.

La producción piensa a lo grande, más allá de que sepa que hay personajes casi imposibles. Tal es el caso de Facundo Moyano, a quien busca convencer para que baile ad honorem, donando su sueldo a una institución por una causa noble. Si Nicole estuviese en el jurado y él en la pista, Tinelli cantaría bingo.

Diego Ramos, Gimena Accardi, Mercedes Ninci y la novia de Jorge Rial, Romina Pereiro, también están en la mira del Cabezón, al igual que Nicolás Cabré. Tras el éxito del musical Sugar, el equipo que comanda Fede Hoppe y El Chato Prado tiene esperanza de poder seduciar al esquivo actor.

Quienes ya dijeron que no fueron Luciano Castro (hará una ficción en Telefe) y Nico Vázquez (indicó que no le dan las piernas y no se identifica con el proyecto).

Pelea: Si dice que sí, Araceli González (enemistada con Suar) le pondrá pimienta al certamen.

El sillón más codiciado

Entre candidatos “ideales” y “voluntarios” para relevar a Pampita se encuentran Nicole Neumann, Lizy Tagliani, Flor Peña, Griselda Siciliani, Gladys La Bomba Tucumana y Mariela Anchipi.

Ideas no pagará más sueldos

El gerente de RRHH de la ex Indalo les informó a los trabajadores que ya no les pagará su sueldo y que quedan virtualmente a la deriva, hasta que se ordene la convocatoria de acreedores. Además, les sacaron la cobertura de la prepaga.