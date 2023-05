Caos en pleno centro: organizaciones cortan la Avenida Argentina

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, indicó que serán dos jornadas de protesta previstas para el martes 2 y miércoles 3 de mayo hasta que depositen los sueldos adeudados. El corte parte desde Argentina y Belgrano hasta Olascoaga y Perito Moreno. No así la Avenida Mosconi (ex Ruta 22).

Protesta FOL Y POLO OBRERO (7).jpg Claudio Espinoza

Se trata de 440 personas nucleadas en la cooperativa de trabajo mediante la cual realizaron diversas contraprestaciones en dependencias públicas. “Un mes más el gobierno no depositó el mes (marzo). Nos encontramos en una situación en la que no tenemos certezas de la fecha de pago. Siempre pasa lo mismo, al Gobierno parece que le gustase que tengamos que salir a reclamar por lo que se ha firmado”, afirmó Mauro e indicó: “El ninguneo es permanente de no saber cuándo se va a cobrar, mientras los compañeros tienen que pagar deudas que se asumen”.

Según explicó, el convenio firmado se termina este mes, pero empezarán uno nuevo en junio. “Seguramente van a poner eso como excusa, la última vez que nos movilizamos terminaron depositando en dos horas y solucionaron el problema”, recordó. Aseguró que el convenio está firmado hasta septiembre, con el cobro correspondiente en octubre. Los trabajadores se rigen por el convenio de UOCRA, con haberes de unos 95 mil pesos.

Protesta FOL Y POLO OBRERO (9).jpg Claudio Espinoza

Al ser consultado por las razones de llegar siempre a estas instancias de protestas en la vía pública, el dirigente responsabilizó al gobierno: “Es una desidia, que no les interesa nunca resolver y cuanto más lo estiren, mejor. Es una lógica perversa”.

Además, Mauro dijo que otro de los reclamos está vinculado a los módulos de alimentos ante la llegada de los días más fríos.