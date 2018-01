"El gobierno provincial se hace el sonso" había acusado el diputado de Cambiemos, a lo que Caparroz respondió que "el desconocimiento del tema es preocupante por parte de un diputado de la provincia, siendo que los únicos que tienen políticas de estado sobre consumo problemático de drogas y alcohol es el gobierno provincial".

Caparroz enumeró diversas acciones vinculadas al tratamiento de la problemática: "capacitaciones, lucha contra el narcotráfico, trabajos interdisciplinarios locales y nacionales con el SEDRONAR".

"Yo me preguntaría qué hace el municipio de Neuquén, fuerza a la que el pertenece. Tienen un consejo municipal de prevención que no funciona y tres ordenanzas que no cumplen. Nunca participaron de las mesas de trabajo a las que se los invitó y recién ahora adhirieron al programa Municipios en acción de Nación (después de dos años) porque no les quedo otra posibilidad", retrucó duramente el diputado.

La crítica de Smoljan al gobierno provincial surgió en medio del debate sobre la violencia de la juventud vinculada al consumo de drogas y alcohol, luego de que el joven Lautaro Bettini fuera brutalmente golpeado al salir de una fiesta de fin de año.

