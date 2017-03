Efectivos del grupo de Recaptura de la Policía de Neuquén en conjunto con sus pares de Misiones atraparon a un neuquino condenado por violación que estaba prófugo, oculto en el norte del país. Según la ex mujer, el hombre había violado a su hija de 8 años y luego a su mujer, mientras tenía prohibido acercarse a su casa, tras un fallo judicial.

Según informó la Policía, desde la Oficina de Seguimiento y Ejecución de la Pena, a cargo de la jueza Raquel Gass, se solicitó en enero la captura del hombre condenado a 8 años de prisión por haber sido declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual, en perjuicio de su hija de 8 años.

Mediante una meticulosa investigación los policías del grupo Recaptura, de la Dirección Delitos, lograron dar con el domicilio del sospechoso por lo que solicitaron la captura, que se concretó horas después.

En diálogo con LU5, Angélica, ex mujer del detenido, explicó que todo comenzó cuando su hija tenía 8 años. "Me cuenta lo que su papá había hecho. Él negó todo en un principio. Dijo que la nena estaba enojada porque no había tenido fiesta de 15, así que empezamos a pasear por fiscalías, juzgados, etc.", explicó la mujer de 43 años.

La mujer agregó que tras una notificación del juzgado de Familia, se le prohibió acercarse a la vivienda de la familia, donde viven la mujer, la hija abusada y otros cinco hijos.

"Desde ese momento comenzó a ser más violento, a golpear la puerta y a ingresar a la fuerza a la casa para instalarse", sostuvo Angélica.

La mujer dio detalles de la violencia que sufrió desde ese entonces: "Un día me llevó a la barda, me violó y quedé embarazada del séptimo hijo. Le puse mi apellido", contó y agregó que cuando cursaba el quinto mes de ese embarazo, la atacó a golpes.

Después de esa situación, la Justicia le otorgó custodia policial en la casa "Estuvo dos meses la policía en casa", dijo Angélica.

El hombre fue condenado a 8 años de prisión pero luego de apelar la pena, se dio a la fuga. La nena abusada, ya con 15 años, murió en 2015 intoxicada por monóxido. "Falleció sin tener Justicia", aseguró la madre y agradeció a la jueza por haber capturado al hombre condenado por violar a su hija.