Caras de preocupación en la guardia del hospital

Todos los presentes mantienen cierta distancia entre ellos, como indica el protocolo. Solo dos personas tienen puesto barbijo, aunque no se sabe si es por temor a un posible contagio o para evitar la transmisión de su enfermedad a otra persona

“Tengo un poco de fiebre, pero no creo que sea coronavirus”, asegura una mujer que se vino en colectivo desde el oeste de la ciudad para que la viera un médico. “No tengo miedo porque es imposible que me haya contagiado este virus; pero quiero que me den algo porque la fiebre es muy incómoda", indica.

Otro hombre que escucha la charla se acerca con curiosidad. Su presencia en la guardia no tiene nada que ver con alguna afección respiratoria, sino porque tiene un malestar estomacal. “Yo sí tengo miedo por el coronavirus. Me vine hasta la guardia, pero creo que mejor me voy a una farmacia para que me den algo porque acá hay mucha gente”, asegura antes de retirarse.

Como en cualquier día de semana a la mañana, en las inmediaciones de la guardia del hospital hay un gran movimiento de personas.Algunas trabajan en el centro de salud; otras llegan allí en búsqueda de atención. No todas quieren hablar del tema del coronavirus, pero algunas hasta opinan.

“Tendrían que suspender las clases porque es un peligro para todos los chicos”, asegura una mujer que fue a acompañar a su cuñada. Dice que muchas veces se suspenden las clases por motivos menores y que ahora hay uno fundamental (por la pandemia) para que el gobierno tome medidas de prevención. “Por ahí las pueden suspender por un mes, hasta ver cómo está la situación”, sostiene.

La consulta debe ser telefónica

Las autoridades de Salud reiteraron que ante cualquier síntoma de coronavirus los vecinos se pueden comunicar al 08003331002. Esta es la mejor forma de contacto con las autoridades sanitarias, para evitar la concurrencia a salas de espera de hospitales o centros de salud.

