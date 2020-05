Carlos Saloniti: "Imagino al primer turista como un neuquino"

—¿Cuál es el estado de situación sanitaria hoy en la ciudad y cuáles son las diferencias con otras localidades?

Primero hay que decir que San Martín es la localidad de la zona sur a la que más gente volvió del exterior como de la Argentina misma, porque se trabajó muchísimo desde que empezó la pandemia y los resultados fueron positivos, salvo un solo caso que hubo que lamentar el fallecimiento de una señora que volvió de España. Pero en el resto no tuvimos inconvenientes, porque la gente que vino cumplió como corresponde con los días de aislamiento.

—¿Cuántas personas vinieron desde el exterior?

Hasta hace 20 días atrás, habrán regresado más de 350 personas desde el exterior. Solo tuvimos un caso, lamentablemente falleció, y después tuvimos cuatro contagios que están recuperados, es decir que hoy en la ciudad no tenemos casos.

—El turismo es una de las economías más afectadas por la pandemia. ¿Sobrevive San Martín en invierno sin esta actividad?

San Martín tiene tres patas fuertes en la economía, una es el turismo, otra la construcción y la última, más pequeña, es el ingreso del sector público. Es un diagnóstico que muestra que el sector privado mueve el 70% de la economía y hay necesidad de que vuelva rápidamente a las actividades. Tenemos que trabajar para que esto se reactive. Cuando se habilitaron las obras privadas, fue impresionante el movimiento que hubo y claramente San Martín tiene un parámetro distinto, donde el desarrollo económico influye mucho en la ciudad.

—¿Tiene números más finos para entender por qué tienen que abrir la actividad económica a ese sector?

Sí, en empleo registrado tenemos el 67% el sector privado y el 33% el sector público. Y en materia de ingresos, tenemos el 30% el sector público en sus diversas formas, donde el 32% es construcción y el 38% es turismo y servicios.

—¿Están conversando para pasar a otra fase de la cuarentena con el gobierno provincial?

Sí, claro, pero tenemos una mirada positiva de lo que viene. Tenemos un cerro que ha manifestado la voluntad de abrir, un sector hotelero y gastronómico con ganas de empujar el carro y un sector comercial que necesita trabajar. Además, un sector público que estamos transmitiendo que es posible pensar en una temporada invernal. La gente lo necesita, y decimos que después de 60 días de hacer las cosas bien, podemos tener esa mirada. Siento que el Cerro Chapelco, las asociaciones, la Municipalidad y la Provincia estamos en un camino para hacer protocolos.

—¿Cómo imagina el perfil y la llegada del primer turista después de la pandemia?

Imaginamos un turista de la provincia, siendo obviamente prudentes con los protocolos sanitarios. Pero, siendo criteriosos, ¿por qué no pensar que sea un turista nuestro? Creo que hay que pensarlo y anhelarlo para que se dé.

—Está difícil hoy hacer cuentas con relación a los precios que se van a manejar si hay temporada. ¿Está esa discusión ente los empresarios?

No, ese escenario es imposible por ahora. Vamos logrando cosas paso a paso y eso es lo mejor que podemos hacer. Primero vamos abriendo actividades comerciales y después ponemos el foco en otro análisis. Decir lo que va a costar hacer turismo acá no está hoy dentro de la discusión.

—¿Entonces van a volver el esquí y el trekking en esta temporada invernal?

Todas esas actividades físicas están esperando tener su habilitación, tanto al aire libre como en salones cerrados. Desde gimnasios, piletas, canchas de pádel, salones de belleza, todos están necesitando abrir y tener su fuente de ingresos.

—¿La gente no le pregunta por qué, si hace casi dos meses que no tienen casos, no se habilitan más rubros?

Sí, pero esto es progresivo. Estamos entusiasmados, pero nos tenemos que reinventar ante esto y no podemos pensar como antes.

Entre quitar impuestos y pagar sueldos

“No queremos dar medidas populistas de no cobrar impuestos y después no poder pagar sueldos. Tenemos que ser equilibrados y acompañar a todos los sectores”, dijo Carlos Saloniti, quien destacó que junto con el Concejo Deliberante difirieron impuestos y pagos al sector comercial que no pudo trabajar durante estos dos meses de confinamiento.

Sostuvo que el sector de los comerciantes y empresarios ha entendido la dinámica de la situación sanitaria, más allá de que en otros puntos de la provincia el tema tomó un carácter político. “Yo no sentí que se politice el reclamo, hubo una situación nueva para todos, afectó a los comercios y la familia, estoy convencido de que trabajamos muy bien”, concluyó.

