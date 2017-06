El delantero habló desde China y señaló: "Yo hablo las cosas de frente y no me callo. Me banqué que durante un año y medio que Riquelme hable de mí y mis compañeros. Será un ídolo por lo que hizo dentro de la cancha, afuera deja mucho que desear"".

"Siempre trata de tirar abajo a los jugadores de Boca o critica al cuerpo técnico", sostuvo Tevez y explicó que decidió irse al fútbol chino porque sentía que no tenía fuerzas para seguir en el club.

Consultado sobre su posible regreso a Argentina, el delantero manifestó que aún no decidió si continuará en China o no luego de diciembre y resaltó que vive muy tranquilo con su familia.