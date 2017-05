Por otra parte, deslizó una nueva acusación contra el presidente del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, al señalarlo como "responsable de la agenda" a tratar por el cuerpo y acusarlo de dejar "enredados" a sus colegas en el fallo que motivó ayer la sanción de una ley que limita la aplicación de la Ley del 2x1 y una marcha multitudinaria en repudio, el miércoles pasado en Plaza de Mayo.

"Estoy de acuerdo con que los mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria, hayan cometido delitos de lesa humanidad o no", disparó Carrió en Radio Mitre.

"No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté en cárceles comunes. No me parece que sea humanista y creo que hay que resolver eso y el derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber qué pasó", afirmó.

Embed La justicia no es venganza, la justicia es JUSTICIA. pic.twitter.com/Lc2sI816Mm — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 9 de mayo de 2017

La legisladora se refirió así a la conocida como "Operación Primicia", un ataque al regimiento de Infantería de Monte 29, atribuido a Montoneros durante el gobierno de Isabel Perón.

Carrió continuó con que "en el 2x1 hay una gran hipocresía porque no hubo un fallo incorrecto" y sobre, Lorenzetti expresó: "Es el presidente (de la Corte) el que fija los puntos que serán tratados y lo hace porque sabe que estos jueces iban a caer enredados en su estrategia".

Cuando le preguntaron si era una 'hábil jugada' del titular de la Corte, afirmó: "Así es, y se vienen otras dos, vine la excepción del impuesto a los jubilados y la de Milagro Sala. El que fija la agenda es el presidente", insistió.

También, dijo sobre el fallo que "algo legal puede ser en sí mismo injusto" pero se pronunció por la existencia de "jueces que se atengan a la ley y a la Constitución, no, que se arroguen acordadas legislativas como lo hizo la acordada de la Corte que dice ningún empleado judicial ni ningún juez paga ganancias", finalizó Carrió.