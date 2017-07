Carrito-gate: denuncian a Baudino por calumnias e injurias

Ana Luján era subsecretaria de Desarrollo Social en la Municipalidad hasta diciembre de 2016, cuando renunció para integrar la conducción de la cooperativa CALF. El titular de Sitramune, Santiago Baudino, la acusó de presionar a contratados para que hagan “trabajo político” y vendan panchos fuera de horario en un carrito privado, propiedad de una amiga del intendente.

El sindicato también difundió capturas de Whatsapp donde figuran celulares identificados como Ana Luján con amenazas a contratados para que cumplan horario en el carrito. El 30 de junio pasado hubo 33 bajas de contratos y desde el gremio afirman que fue por negarse a esas presiones.

Ayer, Luján informó que las capturas de pantalla son falsas, “son un bricolaje de jardín de infantes donde cortaron y pegaron”. Agregó que en los chats no figura ninguno de los contratados que cesaron en junio, pero sí personas de su entorno enfrentadas con Baudino. Mostró cartas documento firmadas por quienes fueron aludidos, con fecha de marzo de este año, en las que se acusa al sindicalista de discriminación.

Luján afirmó que Baudino “tiene un problema con las mujeres y una cuestión personal conmigo”. Contó que, por eso, realizó “la presentación de las pruebas en la Fiscalía de la Mujer y una denuncia por daños y perjuicios” contra el señor Santiago Baudino. “Mi teléfono se encuentra a disposición de un escribano de manera que todo se aclare e iré hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Afirmó que cuenta con documentación que respalda sus dichos y que las demás personas mencionadas en las capturas también “han presentado cartas documento en contra del señor Baudino directamente, por los chats mostrados a la prensa y por calumnias e injurias”.

Sostuvo que quienes aparecen en las conversaciones “no cumplen una función en el Ejecutivo municipal hace más de seis meses” y ellos mismos dieron testimonio “de que al carro panchero han asistido con fines solidarios y que en ningún momento fueron obligados”.

“Resulta por demás llamativo que después de un año aparezca el sindicato denunciando esto porque, si hubiese sido así, me pregunto por qué no lo denunciaron en ese momento”, recriminó Luján y estimó que se debe a que “obviamente están mintiendo y armando esta fábula porque no tienen argumentos sólidos con las finalizaciones de contratos, que es por lo que hoy se están manifestando”.

Apoyo para una despedida

Más de cien vecinos del barrio Terrazas del Neuquén elevaron una nota al Municipio para pedir que se restituya en su cargo a una de las 33 contratadas que se dieron de baja el 30 de junio pasado. Se trata de Fanny Salvatori, profesora de educación física que daba clases en ese sector de la ciudad.

Daniel Escontrela, presidente de la vecinal Terrazas del Neuquén, relató que Salvatori comenzó a principios de año a dictar clases de educación física infantil y gimnasia para adultos. “Era tan excelente su trabajo que mucha gente vino a solicitarnos más turnos y estábamos hablando con el CPEM 25 para ver si podíamos ampliar los horarios porque no había más lugar”, dijo.

“Ella estaba acá (el 30 de junio), en la comisión vecinal, éramos como 5 o 6 personas, y recibe un llamado, se sienta y se pone a llorar; pensamos que era algo de un familiar y entonces nos dice: ‘Me acaban de echar’”, contó Escontrela. “Nos sorprendimos porque si tenés un contrato hay un previo aviso, no que te avisan el último día y encima sin ningún mal antecedente, todo lo contrario”, observó.

Los alumnos de la profesora se enteraron al lunes siguiente y juntaron firmas para pedir que la restituyan. Escontrela informó que elevó la nota de los vecinos “a la secretaría de Yenny Fonfach y al Concejo Deliberante, a David Schlereth, pero aún no obtuvieron respuesta.

“Es muy llamativo lo que pasó porque hasta hoy nadie nos dijo cuál fue el inconveniente; sólo sabemos que ella cayó en este grupo de personas a las que les finalizaron los contratos”, comentó.

