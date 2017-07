El gremio mostró capturas de WhatsApp y agitó el escándalo por el carrito panchero

“Lamentablemente para ellos tenemos que mostrar las pruebas donde están los diálogos de WhatsApp donde se convocaba a las compañeras a trabajar en este carrito panchero”, indicó Santiago Baudino, el titular del gremio, durante la presentación, que se realizó en una conferencia de prensa esta mañana.

Además, expresó que las mujeres realizaban la labor en el puesto ubicado en Perito Moreno y Avenida Argentina durante el horario laboral, aunque también lo hacían fuera de horario y durante los fines de semana.”Sino eran obligadas, no lo dice aquí, a quedarse sin trabajo”, manifestó.

Quien habría presionado a las trabajadoras es, según el gremio, Ana Luján, ahora ex empleada del municipio.

Por otro lado, también denunciaron que las mujeres relataron que vendían salchicas y pan en en mal estado y no podían decir nada porque tenían miedo. Agregó que las trabajadoras no contaban con libreta sanitaria, ni curso de manejo de alimentos y que el carrito no contaba con habilitación comercial ni bromatológica.

Tras la conferencia, las trabajadoras fueron convocadas por el Municipio para una reunión pautada para mañana. El conflicto se originó la semana pasada cuando se conoció el cese laboral de más de 30 contratados por la municipalidad.

Desde el sindicato de los municipales expresaron que el cese fue consecuencia de una persecución política de parte del gobierno municipal, mientras que desde el Ejecutivo explicaron que no hubo despidos, sino que no había habido renovación de contratos.

El descargo de la ex funcionaria

Luego de la presentación del gremio de los municipales por la polémica que se armó por los despidos, Ana Luján, ex subsecretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos y quien sería la protagonista de las presiones que denunció el gremio, salió al cruce y expresó que las capturas de pantallas de WhatsApp “son maliciosas”. “No están certificadas por ningún escribano o juez de paz”, indicó en diálogo con LM Neuquén.

Por otro lado, manifestó que las medidas realizadas por los trabajadores buscan crear un “dolo con fines políticos”. Y arremetió contra Santiago Baudino, el titular del gremio: “Si sos sindicalista, no podés tener de rehén a quienes perdieron su trabajo”.

