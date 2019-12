Casey Stoner vive un calvario por sus problemas de salud

"He tenido algunos problemas de salud en estos últimos años. No tengo ningún primer recuerdo de estar en una moto. Todo viene de lo que veo en las fotos. No recuerdo una pasión, un sentimiento o una emoción", le dijo Stoner a Rust durante la entrevista, dando a entender que también estaría padeciendo inconvenientes con su memoria.

El ex piloto oceánico señaló que la fatiga es un problema que ya lo acarrea desde 2009, año también en el que se le diagnosticó intolerancia a la lactosa. "Aquel año luché, vomitaba después de cada carrera, pero ya no podía pilotar físicamente la moto. No teníamos ni idea, había pasado por todos los médicos imaginables tratando de averiguarlo", aseguró.

El ex campeón con Honda contó que la fatiga crónica hoy en día también le complica su rutina diaria "En realidad, estoy luchando con una fatiga crónica en estos momentos, lo que no es bueno. Desde agosto o septiembre del año pasado me di cuenta. Sentí que algo andaba mal cuando el golf se estaba convirtiendo en un deporte realmente físico para mí. He tomado diferentes pastillas para tratar de combatir eso y hacerme pasar el día un poco mejor", sentenció.

En referencia a poder practicar distintas disciplinas del deporte motor, Stoner fue tajante: "No he rodado en más de un año. No tengo energía para pilotar y hacerlo me llevaría a quedarme después en el sofá durante una semana. La primera vez que maneje una moto de competición desde enero del año pasado, que estuve haciendo test, fue hace sólo un par de semanas, cuando estuve en Estados Unidos en mi cumpleaños para un evento de Alpinestars. Rodamos un poco con unos cuantos chicos. No apretamos ni nada, pero me afectó lo suficiente"