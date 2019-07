Casi extinguió a la Argentina

Las condolencias no se les niegan a la familia ni a los afectos de ningún muerto. No obstante, la muerte no redime de los males cometidos en vida. Ayer murió el peor presidente de la historia democrática reciente de la Argentina: Fernando de la Rúa. El calificativo tiene una carga fortísima de opinión personal. Pero también está sustentado en hechos y datos de la realidad.