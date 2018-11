Caso de mala praxis: "Nadie esperaba la muerte de Fer"

La mujer llegó el 7 de noviembre a la Clínica Mascardi en la localidad cordillerana con una cita para una operación ambulatoria: tenía cálculos en la vesícula.

“Aparentemente había salido todo bien, de acuerdo con el médico que la operó, pero Fer no mejoró, todo lo contrario, se fue deteriorando de a poco”, relató Juan, quien acompañó a su hermana durante el proceso. “Al día siguiente le dieron el alta médica y la mandaron a su casa. Eso fue un martes. El viernes la internaron en el hospital y la tuvieron que operar de nuevo porque se había producido una infección y la derivaron a Buenos Aires”, explicó el hombre.

Estando internada en el Hospital Austral, Fernanda falleció debido a una falla multiorgánica, producto de una lesión que sufrió durante la cirugía laparoscópica. Desde ese momento, sus hermanos denunciaron en la Fiscalía para que se investigaran las responsabilidades en torno a la muerte de Fernanda.

“La fiscalía acusó al médico Pablo Javier Mayo por homicidio culposo”, afirmó Juan.

Mayo tendrá una audiencia de juicio abreviado el martes 27, donde se prevé una pena en suspenso y su inhabilitación, confirmaron fuentes judiciales.

“Este año fue muy duro”, confió su hermano y agregó: “La primera negligencia fue no comunicar que había tenido esa lesión gravísima que acá no se puede tratar, mandándola de alta a la casa. Eso no se entiende. Capaz se podría haber evitado su trágica muerte”.