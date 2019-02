A media mañana, los turnos ya se habían agotado y entre 60 y 70 vecinos estallaron en furia. “Se supone que iban a abrir a las 8, pero empezaron treinta minutos después”, comentó Mario Saldías, un vecino de la zona.

El hombre aseguró que, tras hacer varias horas de cola al rayo del sol, se encontró que no tenían más turnos. “Estuvimos al rayo del sol durante horas y no fueron capaces de salir a avisarnos que completaron el calendario de operaciones de febrero. Encima se tiran la pelota entre ellos y no hay nada seguro”, agregó.

SFP_Turnos-para-operar-perro-y-gatos-municipalidad-(5).jpg Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Silvia Domínguez contó que los trámites son muy lentos y que no hay respuestas para quienes quieren operar a sus mascotas. “Están media hora con cada persona y no son capaces ni de preguntarles los nombres. Tienen que avisar antes que va a haber una determinada cantidad de turnos”, sostuvo.

En tanto, José Luis Bernabei indicó que la encargada se fue alrededor de las 11.30 y dejó a mucha gente sin atender. “Hicieron una lista de espera por si llega a faltar alguna persona a la cita”, manifestó.

La castración municipal es un método seguro y gratuito para garantizar que perros y gatos no se reproduzcan. De esta manera, se tiene un control sobre la población animal en la ciudad y se evitan problemas de salubridad. En clínicas veterinarias privadas, la intervención quirúrgica tiene un valor aproximado de 3 mil pesos.