Castro y Lamothe, irónicos con Pol-ka por la dulce espera

“La espera te mata, te envejece, mirá cómo está Lamothe”, señala Castro en su video en Isntagram, mientras su compañero le contesta: “Tenía 39 años cuando entré a la tira y tengo 73 ahora”. “Estamos viendo el noticiero, esperando para grabar, escucharán la música de fondo, ah no, no hay música. Bueno, nada, desde acá, desde la Base Comodoro Marambio les mandamos un beso a todos, chau”, disparó el actor.

Esta no es la primera vez que Castro se queja de Pol-ka. En julio se filtró un audio en el que el morocho protestaba por no tener un lugar donde sentarse -por la cantidad de gente en la grabación de Los ricos no piden permiso- y por las viandas: “Estoy harto de comer zapallo hervido con pollo hervido, no soy un enfermo”.