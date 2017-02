Cayó la web del Senasa y perjudicó a productores

Neuquén.- La salida de frutas del Alto Valle a los mercados se frenó intempestivamente ayer en la tarde debido a la caída de la página web del Senasa que está habilitada para tramitar los envíos.

Raúl Moretti, propietario de un galpón de frutas, expuso la situación en tono desesperante en el aire de LU5. “Es un desastre lo que está pasando, en plena temporada no podemos trabajar culpa del Senasa”, reclamó airadamente el empresario. Dijo que se comunicó con varios colegas y estaban todos en la misma situación. “En el Senasa no atiende nadie, así que no sabemos cuándo se va a solucionar este problema que tiene a los camiones cargados y parados”.