Increíble rescate de una mujer que se cayó mientras realizaba trekking

La mujer de 48 años debió ser asistida por rescatistas del ICE y el SIEN.

El operativo demandó el trabajo del ICE y el SIEN.

Un increíble operativo de rescate se desplegó en las últimas horas en la cordillera de Neuquén cuando una mujer sufrió un accidente, se lastimó la cadera y debió ser asistida por rescatistas.

El hecho ocurrió en el Parque Nacional Lanín, cuando la víctima, de 48 años , realizaba trekking en una senda del Lote 27, en cercanías de San Martín de los Andes . La intervención fue coordinada tras una alerta que permitió activar rápidamente el protocolo de emergencia.

Según informó la Intendencia del Parque Nacional Lanín, la comunicación ingresó a través de la radioestación. La mujer asistida vive en San Martín de los Andes y, tras el golpe, presentó un traumatismo en la cadera, lo que le impedía caminar.

Por este motivo, fue necesario un operativo conjunto para su atención y evacuación. En el lugar trabajó una cuadrilla compuesta por cuatro rescatistas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) locales, junto con personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén).

Parque Nacional Lanín pintor hungaro (1)

Evacuación y traslado

Una vez que los equipos de trabajo llegaron a la zona, realizaron la primera atención médica. Posteriormente, la paciente fue inmovilizada y trasladada.

Para la evacuación se utilizó una camilla Kong y un chaleco de extricación, herramientas fundamentales para este tipo de intervenciones en terrenos de difícil acceso. Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada hasta un sector donde aguardaba una ambulancia del SIEN.

Desde allí, el operativo continuó con la derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde recibió atención médica especializada.

rescate mujer lanin

Recomendaciones clave para salir a la montaña

Tras el operativo, desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de tomar recaudos antes de realizar actividades en zonas de montaña, especialmente en una región donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

Entre las principales recomendaciones, recordaron que es obligatorio completar el registro de trekking único al menos 48 horas antes de la salida, a través del sitio oficial del parque.

Además, aconsejan elegir senderos acordes a la experiencia y estado físico, no realizar actividades en soledad, informar siempre a un tercero sobre el recorrido previsto y consultar el pronóstico meteorológico antes de salir.

También remarcaron la importancia de llevar abrigo extra ante posibles contingencias, evitar hacer fuego fuera de lugares habilitados y regresar con todos los residuos generados.