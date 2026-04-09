Les falló el motor y quedaron varados en el medio del lago: gran operativo de rescate

Ocurrió en el lago Falkner, a 50 kilómetros de San Martin de los Andes. El grupo perdió contacto y fue la esposa de uno de ellos quien dio aviso.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina asistieron a cuatro pescadores deportivos que habían quedado varados en medio del lago Falkner, que queda a unos 50 km de San Martín de Los Andes, tras un desperfecto mecánico en su embarcación.

El operativo se activó luego de que una mujer diera aviso a las autoridades al no poder comunicarse con su esposo, quien había salido el día anterior junto a otras tres personas hacia la zona de los lagos.

De acuerdo a lo publicado por el medio local Diario Andino, el grupo tenía previsto realizar una jornada de pesca en los lagos Meliquina y Falkner, pero al perderse todo tipo de contacto se inició un operativo de búsqueda.

Dónde estaban

En ese marco, la embarcación fue localizada a unas cinco millas náuticas de la costa. Una vez en el lugar, los pescadores explicaron que habían decidido permanecer allí tras sufrir una falla en el motor, lo que les impedía regresar por sus propios medios.

SMAndes_FedericoSoto Camping y Lago Falkner_DSC5973.jpg Federico Soto

La situación los mantuvo aislados durante varias horas, sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, lo que generó preocupación y motivó la intervención de la fuerza.

El estado de salud de los navegantes

Tras el hallazgo, el personal de Prefectura escoltó la embarcación durante el regreso hasta la costa. Al arribar, se constató que los cuatro hombres se encontraban en buen estado de salud y no fue necesaria la asistencia médica.

El operativo concluyó sin mayores inconvenientes y, según consignó el mismo medio, se destacó la rápida respuesta que permitió resolver la situación sin consecuencias.

Rescate de una pareja en el lago Nahuel Huapi

Dos personas que navegaban las aguas del lago Nahuel Huapi no pudieron regresar a tierra firme. Esto motivó un operativo de rescate de la Prefectura Naval Argentina, con base en Villa La Angostura.

El procedimiento se activó luego de que una mujer hiciera un llamado de emergencia desde la embarcación.

Según el relato oficial, la mujer y su marido (el otro tripulante) se habrían visto sorprendidos por un repentino aumento en la intensidad del viento y el oleaje, condiciones que impedían una navegación segura.

Varados lago nahuel huapi

Ante la situación, efectivos de la Autoridad Marítima nacional se dirigieron de inmediato hacia la zona indicada y lograron establecer contacto con la embarcación, en la que se encontraban las personas afectadas, según publicó el Diario Andino.

La pareja fue trasladada de manera segura hasta un camping de la zona, donde finalmente pudieron desembarcar sin inconvenientes, gracias a la rápida y coordinada intervención del personal especializado.

Una vez en tierra firme, se constató que ambas personas estaban en buen estado general de salud y no fue necesario solicitar asistencia médica adicional.

Desde la Prefectura Naval Argentina recordaron la importancia de consultar el pronóstico meteorológico antes de navegar, así como mantener comunicación permanente y respetar las medidas de seguridad en espejos de agua, especialmente ante cambios climáticos repentinos.

Importancia de la prevención en actividades náuticas

Desde las autoridades recuerdan la importancia de tomar medidas de seguridad al realizar actividades en el agua, como:

Verificar el estado mecánico de las embarcaciones

Contar con medios de comunicación operativos

Informar rutas y horarios estimados

Estas precauciones resultan clave para evitar situaciones de riesgo en entornos naturales.