Cayó un vidrio del quinto piso y dos personas se salvaron por segundos

"No estamos lamentando una desgracia porque tuvimos suerte", dijo Cristian Rodríguez, delegado de ATE en la Dirección Provincial de Rentas, luego de que el viento dejara expuestas, otra vez, las fallas de mantenimiento en este edificio público. Cerca de las ocho de la mañana, un panel fijo de vidrio cayó desde el quinto piso, apenas 30 segundos después de que dos personas pasaran por esa vereda.

Según se informó, el vidrio que cayó no era de una ventana que estaba abierta, sino de un paño fijo que no resistió las ráfagas de viento de esta mañana. Por fortuna, la caída no ocasionó heridas ni daños materiales.

"Lo venimos denunciando hace años, hay expediente dando vueltas de mantención del edificio y se viene demorando. Aportamos 13 mil millones de pesos mensuales a la provincia y nos tienen olvidados, es peligroso para nosotros y para el contribuyente que viene a buscar su boleta o regularizar su deuda", afirmó.

Este panel fijo cayó desde el quinto piso, donde están las oficinas de Catastro. Allí, los trabajadores de mantenimiento buscaron una solución provisoria: bloquearon la abertura con una madera y colocaron un escritorio para bloquear el paso y evitar riesgos. "No tenemos partida presupuestaria propia para hacer estos arreglos", aclaró Rodríguez.

Según detalló, ya se hicieron reclamos en relación a las ventanas en mal estado, a las puertas, los ascensores y los pisos. "No sé por qué no avanza el expediente ni la remodelación del edificio", afirmó el delegado, quien explicó que años atrás ya se voló una ventana desde el sexto piso.