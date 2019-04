Cayó vestida de novia y paró el casamiento de su ex

China. Ocurrió como suele suceder en las telenovelas o en las películas románticas. En pleno casaminto, y en el momento en que quien lleva adelante la ceremonia pregunta “si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre”, una mujer decidió tomar la palabra. O más que eso: tomó intervención y protagonismo en la boda de su ex novio de tal modo que hizo que el hombre, al menos por ahora, se quede sin el pan y sin la torta (de casamiento). Esta joven, ¿todavía amante?, ex pareja del novio, irrumpió en el altar también vestida de novia para rogarle al hombre que regresara con ella. El quedó de la mano de su futura esposa y con su ex tirada a sus pies, delante de todos, mientras esta última le gritaba y suplicaba: “Fue mi culpa”, mientras se arrodillaba ante el novio, que no entendía nada. Menos aún entendía la auténtica novia, que miraba la escena estupefacta. Hasta que en un momento, disgustada y angustiada por la situación, le soltó la mano a su futuro marido y se fue, dejándolo plantado en el altar junto a su ex.