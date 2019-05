Células madre: cada vez más gente se hace tratamientos

P20-F2-Celulas-madre.jpg

La supervisión normativa es casi nula para los procedimientos ortopédicos que emplean extractos de médula ósea o plaquetas, los cuales se consideran de bajo riesgo. Pese a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) insiste en que sí tiene la autoridad para reglamentar los tratamientos de células madre, en 2017, adoptó una postura favorable para la industria al proporcionarle a las empresas un periodo de gracia de tres años para que describieran sus productos o tratamientos a fin de que este organismo pudiera determinar si satisfacen los requisitos de los medicamentos que requieren la aprobación de la administración. Hasta ahora, pocas empresas han presentado información.

Mientras, proliferaron las clínicas fraudulentas que ofrecen otros tipos de procedimientos y han sido acusadas de dejar ciegas a las personas al inyectarles células en los ojos, de mezclar células madre con vacunas contra la viruela para tratar el cáncer o de provocar graves infecciones al inyectar sangre de cordones umbilicales contaminada en las articulaciones o en la columna vertebral de los pacientes.

--> Varios científicos ponen sus peros

Muchos científicos son escépticos acerca de los tratamientos que se ofrecen y han solicitado una supervisión más estricta. “No es ético cobrarles a los pacientes por terapias que no están probadas, como estas, y ofrecer lo que probablemente son falsas esperanzas”, dijo Paul Knoepfler, investigador de células madre en la Universidad de California. Algunos estudios realizados de manera adecuada sobre el plasma rico en plaquetas indicaban que tal vez era útil, pero otros no. En cuanto a las células madre extraídas de la médula ósea, Knoepfler afirmó que eran menos los estudios bien controlados, y tenían resultados variados. Los síntomas de la artritis y de las lesiones pueden aparecer y desaparecer, lo que dificulta determinar si el tratamiento funciona. Debido a esto, la FDA no aprobó ningún tratamiento de plaquetas o de células madre para problemas ortopédicos, y la mayoría de las aseguradoras no los cubren. Igual, muchos pacientes pagan miles de dólares de su bolsillo.