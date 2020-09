Centenario: la Muni busca regular el delivery y hay polémica

Durante estos meses y con las políticas de aislamiento y reparto a domicilio de productos y alimentos, que desarrollaron algunos comercios, han aparecido empresas locales y plataformas de I nternet, además de las ya tradicionales de todo el país como Mercado Libre (tiene reparto del correo ) y otras como Glovo, Pedidos Ya o Rappi. También hay una aplicación de envíos, Llegooo, de un comerciante local, que en estos días está en un proceso de idas y vueltas con la comuna, desde lo legal. E l gerente de ese negocio, Diego León Ponce, comerciante, Diego en su momento, dijo a LM Neuquén: "No estamos cometiendo ningún delito y, si hiciera falta regularnos, tendrían que regular también a todas las empresas de Centenario que vendan por Mercado Libre o a locales con plataformas ".

image.png La Muni ya se mete en regular el delivery en Centenario

La actividad de reparto (en bicicleta, motos o vehículos) es previa a la pandemia y se hacía de manera informal. Desde hace años que en la localidad se promocionan productos por las redes sociales, como alimentos y hasta páginas de Facebook de compra y venta, que no tienen ningún tipo de regulación. Pero algunos repartos son particulares, de personas que necesitan sorbevivir y le de manera informal, vendiendo hamburguesas y hasta tortas fritas.

Pero con la pandemia, todo este sistema comenzó a salir a la luz y la Municipalidad no sólo pretende regularlos, sino que también ve un "nicho recaudatorio" por la cantidad de reparto que comenzó a proliferar en Centenario. En muchos casos, son los mismos comercios que buscaron esa opción, para poder pagar sueldos y cubrir costos de alquiler de locales y servicios básicos.

“Como los comercios algunos ya comienzan a fundirse, porque está trabajando al 30 por ciento, ahora le buscan la vuelta para sacarte plata de algún lado. ¿Justo ahora que estamos en crisis, donde no se sabe qué va a pasar con este país? ¿Porque no se bajan en sueldo mejor los políticos?”, sostuvo a LM Neuquén el dueño de un local, que además hace reparto a domicilio.

Los proyectos ya vienen de un debate interno con parte de la oposición, a juzgar por los expedientes que fueron ingresados en forma correlativa (422 y 423) el mismo 10 de septiembre pasado, al menos desde los concejales del kirchnerismo y la concejal de Juntos por el Cambio. Faltan las posturas del MPN y del partido vecinal, Somos Centenario.

--> La discusión de la Fase 1

En estos días, la Municipalidad no tomó ninguna postura respecto a volver a una supuesta Fase 1, por la suba de contagios por coronavirus (hasta anoche Centenario tenía 412 activos). En Vista Alegre, una ciudad vecinal el intendente Daniel Ridao decidió suspender las actividades comerciales por la escalada de casos en un pueblo de 5 mil habitantes y ante los festejos del Día del Estudiante. En Plottier, en cambio, el intendente Gloria Ruiz, por decisión del comité de Emergencia Local, no acepto la medida de poner un tope de circulación hasta las 18. Centenario, en cambio, no volvió a Fase 1 pero tampoco suspendió la medida del límite horario de circulación. Mientras tanto, se pudo ver a jóvenes en plazas, sin barbijos y no cumpliendo con el distanciamiento social.